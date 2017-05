Boltze: inspirierende Warenpräsentation

Nach dem gleichen Konzept mit „Wow“-Faktor zeigt Boltze in seinem ebenfalls neuen und ebenfalls in der Zentrale in Braak bei Hamburg gelegenen Flagship-Showroom stimmungsvolle Wohnwelten kombiniert mit gelungen aufgegriffenen Trends, sodass auch die Auswahl an Ganzjahres-Artikeln „mitten ins Herz“ trifft.

Neues, mutiges Weihnachtssortiment bei Boltze

Mit großem Aufwand setzt Boltze zwei Mal jährlich 11.000 Artikel, darunter 7.000 Neuheiten, auf etwa 3.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche in Szene. „Und weil gut meistens noch besser gehen kann, haben wir dieses Jahr ein ganz neues und mutiges Weihnachtssortiment gezaubert“, sagt Inhaber und Geschäftsleiter Adrian Boltze, der das 1964 gegründete Familienunternehmen führt.

Mit dem Ziel, den Kunden immer wieder zu überraschen und sich gleichzeitig auch als starker Saisonlieferant zu positionieren, entstand das neue „Christmas Wonderland“. Bis zu 40 Personen, darunter Handwerker, Dekorateure, Planer und freie Mitarbeiter waren rund vier Wochen beschäftigt um eine Erlebniswelt zu zaubern, in der 4.500 Dekorations- und Geschenkartikel präsentiert werden.

Boltze-Showroom Inspirationsquelle für Gartencenter

Das Basis-Sortiment ist ebenfalls in Themen gegliedert und läuft bei Boltze unter dem Begriff „Everyday Kollektionen“, darunter „Lake Breeze – Mein Haus am See“, dessen maritimes Flair durch die Farben Apricot und Türkis eine ganz neue, frische Note bekommen hat und sich zum Beispiel im Gartencenter hervorragend mit verschiedenen Gräsern kombinieren lässt.

Überhaupt ist die gesamte Ausstellung im Boltze-Showroom für alle Bereiche des Gartencenters, sei es Floristik, Zimmerpflanzen, Grillen oder Möbel, eine sprudelnde Quelle an Inspiration. Mehr dazu lesen Sie im aktuellen TASPO GartenMarkt, der am 7. April erschienen ist.