Branchenfokus Grillen: Wachstum auf kleiner Flamme

Der Grillmarkt in Deutschland wächst weiter. Von einem zweistelligen Plus, wie in früheren Jahren, ist die Branche mittlerweile allerdings weit entfernt. Das zeigt der neue „Branchenfokus Grillen“, den das IFH Köln in Zusammenarbeit mit dem Industrieverband Garten (IVG) e. V. erstellte.

Demnach schließt der Markt für Grillgeräte, Grillzubehör und Grillbrennstoffe im vergangenen Jahr mit einem moderaten Zuwachs von 1,7 Prozent ab. Das entspricht einem Marktvolumen von erstmalig über 1,2 Mrd. Euro. Knapp zwei Drittel der Umsätze entfallen auf die eigentlichen Grillgeräte. Das restliche Drittel teilt sich annähernd gleich auf Brennstoffe und Grillzubehör auf.

Zahlreiche Produktinnovationen

„Gerade in den Frühlings- und Sommermonaten scheint das Thema Grillen im Garten omnipräsent. Aber der Grillmarkt ist erwachsen geworden, und wir können eine Marktsättigung beobachten“, sagt Christian Lerch, Consultant am IFH Köln. Auch wenn der Trend zum Zweitgerät gehe, seien viele Haushalte mit Grillgeräten inzwischen gut ausgestattet. Entsprechend wichtiger werde deshalb das Zubehör- und Ersatzbedarfsgeschäft. „Hier gibt es viele neue Trends, und Konsumenten werden zahlreiche Produktinnovationen angeboten“, so der Experte.

Grillzubehör: überdurchschnittliche Entwicklung

Der Blick auf die Warengruppen zeigt, dass sich insbesondere das Grillzubehör in den vergangenen Jahren über dem Marktschnitt entwickelt hat. Nicht nur die Marktsättigung bei Grillgeräten führt dazu, dass mehr in Zubehör investiert wird. Grillen im heimischen Garten wird auch immer „professioneller“ betrieben, entsprechend qualitativ und umfangreich soll daher das Zubehör sein. Ergänzend zum Grillgerät können Konsumenten aktuell zum Beispiel Pizzasteine, Wokeinsätze, Fleischthermometer und Gemüsekörbe erwerben.