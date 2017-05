Fleurop wirbt zu Muttertag mit Strauß des Deutschen Meisters

Kann die Mutter des Deutschen Meisters der Floristen eine besondere florale Kreation zum Muttertag erwarten? Klares ja! Das zumindest sagt eine Pressemitteilung von Fleurop. „Meine Mutter bekommt einen besonders farbenfrohen Strauß aus vielen verschieden Blüten, sozusagen als Zeichen dafür, wie bunt unsere gemeinsame Zeit, geprägt von so vielen Ereignissen, bisher verlaufen ist. Mit vielen unterschiedlichen Blütensorten will ich außerdem die vielen positiven Eigenschaften meiner Mama unterstreichen. Sie ist liebevoll, lebensfroh, immer hilfsbereit, kurzum die beste Mutter der Welt", sagt der 28-jährige Meisterflorist. Heißt das, dass man immer versuchen sollte, dem Blumenstrauß eine persönliche Note zu verleihen? „Ganz genau“, sagt Stephan Triebe.

Persönliche Vorlieben beachten

Und wie rät der Florist bei der Auswahl vorzugehen? "Wenn man die Lieblingsblumen seiner Mutter kennt, sollten die im Muttertagsstrauß auch enthalten sein. Weiß man das nicht, ist es aber auch nicht schlimm. Ich frage meine Kunden dann meist, welche Farbtöne ihren Müttern gefallen. Wie kleiden sie sich? Welche Farben haben beispielsweise ihre Möbel oder Bilder an den Wänden? Auf diese Weise bekomme ich schon einen ganz guten Eindruck und versuche, darauf abgestimmte, persönliche Blumenbouquets zu gestalten." Ein wertvoller Tipp für den Handel.

Trends sind eher zweitrangig

Falsch machen kann man mit Blumen zum Muttertag ohnehin nichts. Der Profi sagt: „Generell gilt zum Muttertag: Erlaubt ist, was gefällt! Zu diesem Anlass geht es schließlich nicht darum, einem aktuellen Trend mit einer dementsprechend besonders stylischen Blumenkreation zu folgen. An diesem Tag stehen vielmehr Liebe, Zuneigung und ehrliche Dankbarkeit im Mittelpunkt. Ich finde es jedes Jahr immer wieder goldig, wenn Kinder mit leuchtenden Augen bei uns im Fachgeschäft ganz wilde Mixe zusammenstellen und ihnen die Vorfreude auf die Übergabe der selbst zusammengestellten Blumenpracht an die Mama so richtig anzusehen ist.“

Persönliche Handschrift des Deutschen Meister

Und woran lässt sich Blumenstrauß vom Deutschen Meister der Floristen erkennen? Was macht seine floristische Handschrift so erfolgreich? "Ich arbeite sehr natürlich und favorisiere eine klare Formensprache, gerne mit kleinblütigen Sorten, die gerade Saison haben. Meine Blumensträuße sind meist locker gebunden, man kann sie betrachten und findet in der Tiefe immer wieder neue Details", erzählt Stephan Triebe.