GfK-Umfrage: Deutsche wollen mehr Zeit als Geld

„Ich hätte lieber mehr Zeit als mehr Geld“ – damit liegen die Deutschen auf einer Wellenlänge mit Chinesen, Brasilianern und Argentiniern. In einer internationalen GfK-Umfrage wurden 22.000 Personen online gefragt, wie sehr sie dieser und der Aussage „Erfahrungen sind wichtiger als Besitz“ zustimmen.



Während der Länderdurchschnitt bei 31 Prozent („Lieber mehr Zeit als mehr Geld“) beziehungsweise rund 44 Prozent („Erfahrungen wichtiger sind als Besitz“) lag, fallen in Deutschland die Prozentwerte etwas niedriger aus. Hier stimmten 17 Prozent der Onlinenutzer der Aussage „Ich hätte lieber mehr Zeit als mehr Geld“ zu und 39 Prozent sind der Meinung, dass Erfahrungen wichtiger sind als Besitz. Bei der letzten Aussage liegen vor allem Mexikaner (57 Prozent), Argentinier und Amerikaner (jeweils 53 Prozent) vorne.



Ein Blick auf die unterschiedlichen Altersgruppen in Deutschland belegt, dass vor allem deutsche Teenager und Befragte zwischen 20 und 30 Jahren mehr Zeit statt mehr Geld bevorzugen (jeweils 25 Prozent). Im Vergleich dazu stimmen nur sechs Prozent der Befragten ab 60 Jahren dieser Aussage zu. Auch die Ablehnungsquote ist mit 33 Prozent in dieser Altersgruppe am höchsten.

Zur Studie

In der GfK-Online-Umfrage wurden mehr als 22.000 Internetnutzer ab 15 Jahren in 17 Ländern befragt. Die Befragung fand im Sommer 2016 in folgenden Ländern statt: Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Mexiko, Niederlande, Russland, Südkorea, Spanien, Großbritannien und USA. Die Daten wurden entsprechend gewichtet, um ein repräsentatives Abbild der Online-Bevölkerung ab 15 Jahren zu schaffen. In Deutschland wurde die Umfrage unter 1.500 Personen online durchgeführt.



Fragestellung: Geben Sie bitte an, inwieweit Sie persönlich jeder dieser Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen. Bitte antworten Sie anhand einer Skala, auf der „1“ „Stimme überhaupt nicht zu“ und „7“ „Stimme voll und ganz zu“ bedeutet.



Alle Daten, die in dieser Veröffentlichung genannt sind, repräsentieren bei Zustimmung die Summe der Antwortoptionen „6“ und „7“ und bei Ablehnung die Antwortoptionen „1“ und „2“ aus einer 7-Punkte-Skala.



Die Umfrageergebnisse sind in einer Präsentation zusammengefasst. Diese gibt es kostenfrei zum Download unter www.gfk.com/global-studies/global-study-overview/.