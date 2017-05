Koelnmesse: Caspary leitet Haus und Garten

Catja Caspary verantwortet spoga+gafa

Nicht nur die spoga+gafa fällt damit in den Zuständigkeitsbereich der Diplom-Kauffrau, sondern auch die Internationale Eisenwarenmesse, die Asia-Pacific Sourcing, die Spoga Horse und die H+H Cologne.



Caspary berichtet direkt an die Geschäftsführerin der Koelnmesse, Katharina C. Hamma. Seit 2005 ist die 37-Jährige Teil des Messeteams. Sie begann ihren Weg im Bereich Besucher-Services. Weitere Stationen folgten: So übernahm Caspary 2012 die Gruppenleitung Event und Veranstaltungsdesign, bevor sie 2016 Gruppenleiterin Kommunikationsmanagement wurde.



Seit Jahresbeginn 2017 gehöre dem Segment Haus und Garten zusätzlich der Bereich anhaltende Trends im DIY und der Heimverschönerung an.