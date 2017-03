Aldi Süd: Obstbäume zum Discount-Preis

Verschiedene Obstbäume im Angebot von Aldi Süd

Laut Beschreibung im Werbeprospekt bot Aldi Süd verschiedene Obstgehölze – darunter Sauerkirschen, Birnen und Pflaumen – mit einer Höhe von 140 bis 180 Zentimetern an. Versehen waren die Bäume mit einem „Pflegeetikett“, auf dem Angaben zu Standort, Düngung und Schnitt zu finden waren.

Allerdings, so machte Aldi Süd in einem „Sternchen-Vermerk“ zum Angebot deutlich, handelte es sich bei den beworbenen Obstgehölzen um sogenannte Aktionsartikel, die nur in begrenzter Stückzahl in den Filialen des Discounters vorrätig waren.

Was denken Sie: Sind Obstgehölze für 4,99 Euro eine „Kampfansage“ an die grüne Branche?

In diesem Zusammenhang interessiert uns Ihre Meinung: Sind Obstgehölze für 4,99 Euro eine „Kampfansage“ an Baumschulen und den Gartenfachhandel? Kann der Verbraucher zwischen Sonderangebot und Gärtnerqualität unterscheiden? Und was bedeuten Angebote wie diese für die grüne Branche und deren Preisgestaltung?

Schreiben Sie uns Ihre Meinung in einem Leserkommentar direkt unter dieser Meldung – wir sind gespannt auf Ihre Einschätzung!