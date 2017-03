Basilikum aus der Hauptstadt dank Aquaponik

Kräuterproduktion ohne Gentechnik oder Pestizide

Die Aquaponik versteht sich als ganzheitliches, biologisches Anbausystem. Dabei kommt das Produktionsverfahren ohne Antibiotika für die Fische aus. Sie werden lediglich mit Bio-Futter versorgt. Die Ausscheidungen der Fische machen das Wasser, in dem sie schwimmen, zu natürlichem Dünger, der für die Basilikumpflanzen weiterverwendet und anschließend wieder in Sauerstoff umgewandelt wird. Zudem verzichtet ECF Farmsystems auf Pestizide und Gentechnik.



Auch beschert das Verfahren eine bessere CO2-Bilanz, da die Pflanzen und der Fisch direkt in Berlin hergestellt werden und so keine langen Transportwege zurücklegen müssen. Rewe vertreibt den „Hauptstadtbasilikum“ und den „Hauptstadtbarsch“ vorerst nur in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.