Blumen & Pflanzen: frische Ideen für mehr Umsatz

DIY-Smiley aus Chrysanthemen für Gartencenter und Floristen

So präsentierte etwa die niederländische Chrysanthemen-Gärtnerei Zentoo ein Smiley-Do-it-Yourself-Paket, bestehend aus einem Steckmasse-Ball, gelben Chrysanthemen, Augen, Sonnenbrille, Mund und Logo. Dieses Package lässt sich zum Beispiel von Gartencentern mit Bastelanleitung verkaufen oder kann Floristen als Grundlage für Workshops dienen.

Obwohl die meisten Blumen das ganze Jahr über im Verkauf sind, steigt deren Attraktivität doch mit einer fertigen, saison- oder themenbezogenen Paketen als Marketing-Werkzeug. Edelcactus setzt etwa auf Kakteen und Sukkulenten mit Nikolaus- oder Hühnergesichtern, Hoyas in Herzform für den Valentinstag oder Schulkind-Sets.

Fachgeschäfte müssen jeden Tag neue Geschichten für den Kunden erzählen

„Wir wollen jede Verkaufsform inspirieren, aber insbesondere die Fachgeschäfte müssen jeden Tag neue Geschichten für den Kunden haben“, ist Rokus Hassefras, Marketingleiter bei Dümmen Orange überzeugt. Auf der Floradecora hatte das Unternehmen beispielhaft eine Musterfläche aufgebaut, die Floristen dazu animieren soll, mit Hilfe einer Drehscheibe eine Art „Kochen mit Blumen“-Situation zu inszenieren.

Bei den Pflanzen selbst sind neue, überraschende Sorten im Trend – darunter Tulpen mit Doppelblüten, feinblätterige Gerbera, Chrysanthemen in Sorbetfarben oder Rosen in blassen Pastelltönen. Valentin wird immer mehr rosa, auch zu Ostern erweitern Pastelltöne das klassische Farbspektrum aus Gelb und Weiß.

Ladenbau: Komplettlösungen sollen zeigen, was Blumen alles können

In puncto Ladenbau geht der Trend hin zu Präsentationsformen, die mit den Kunden „kommunizieren“. Ladenbauer Kees de Haan, Instore Supplies, setzt dabei auf Tische aus lasierter Fichte, Regale in Gewächshaus-Form, Blumentreppen und Etagenrondelle, die zum Aufbau von Komplettlösungen, aus Pflanzen, Hartware, Dünger und Infotafeln anregen und zeigen, was Blumen alles können und was man damit zuhause tun kann.

Die nächste Floradecora findet – parallel zur Christmasworld – vom 26. bis 29. Januar 2018 in Frankfurt am Main statt.