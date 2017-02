Dehner Express: Pflanzen & Co. über Nacht

„Wir haben ‚Dehner Express‘ in den letzten Monaten erfolgreich in unseren Münchner Märkten getestet. Daher rollen wir den neuen Service nun flächendeckend über das gesamte Filialnetz in Deutschland und Österreich aus“, so Christoph Harlinghausen, Ressortleiter E-Commerce und Cross-Channel bei Dehner.

Kunden schätzen laut Dehner vor allem schnelle Verfügbarkeit von frischen Pflanzen

Die Kunden schätzen laut Harlinghausen vor allem die schnelle Verfügbarkeit von frischen Qualitätspflanzen, die sie sich bequem per Kurier nach Hause liefern lassen können. Außer für Pflanzen bietet Dehner die Expresslieferung aber auch für rund 30.000 weitere Artikel aus seinem Sortiment an – darunter Pflanzgefäße, Blumenerde, Dünger, Gartentechnik, Accessoires und Tiernahrung.

„Dehner Express“ steht als Lieferoption sowohl beim Online-Shopping als auch in allen 117 Märkten der Garten-Center-Gruppe zur Verfügung. Geliefert wird zum Wunschtermin ab dem Folgetag der Bestellung – in einem Umkreis von bis zu 30 Kilometern und im Rahmen der Marktöffnungszeiten. Als Zahlungsmöglichkeiten bietet Dehner Kauf auf Rechnung, Kreditkarte, Paypal, Sofort-Überweisung oder Bezahlung direkt im Garten-Center an.