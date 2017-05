FleuraMetz eröffnet neuen Standort in Österreich

FleuraMetz: Erster Standort in Österreich

Für den niederländischen Vermarkter von Blumen und Zierpflanzen ist es der insgesamt elfte Standort weltweit und der erste in Österreich. Glenn Verwoerd leitet die Niederlassung. Das Standortteam soll Floristen die Funktionsweise und die Vorzüge des Webshops näher bringen. Über das Portal können die Kunden nicht nur Frischpflanzen, sondern auch Accessoires für den Endverbraucher bestellen.



„Durch seine Doppelfunktion als Ausgabe- und Abholpunkt kann FleuraMetz sich flexibel an die raschen Veränderungen im Zierpflanzensektor anpassen, in dem der Online-Verkauf eine immer größere Rolle spielt“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.



Neben dem Standort in Salzburg unterhält die FleuraMetz zwei Cash & Carry-Märkte in Aalsmeer und Naaldwijk sowie Standorte in Hannover (Deutschland), Hyères (Frankreich), Miami (Florida), Nantes (Frankreich), New York City (New York), Quito (Ecuador) und Sanremo (Italien).