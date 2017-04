Landgard: Alexander Bauer verstärkt Geschäftsführung

Alexander Scot Matthew Bauer verstärkt für Landgard seit dem 1. April die operative Geschäftsführung des Bereichs Obst & Gemüse. Der 44-Jährige verantwortet insbesondere die Entwicklung und den weiteren Ausbau der Vertriebsaktivitäten in der Region Deutschland Süd/Südwest.

Alexander Bauer von Andretta Fruchtimport zu Landgard

Zuletzt war Bauer Geschäftsführer der Andretta Fruchtimport GmbH. Davor füllte er für Lidl die Position Geschäftsbereichsleiter Einkauf Food International O&G aus.



„Mit Alexander Bauer verstärken wir gezielt unsere Vertriebskompetenz in der Region Süd/Südwest Deutschland im Discount und LEH mit dem Fokus auf unseren Kernkompetenzen Anbau, Produktentwicklung, Qualitätssicherung, Dienstleistungen mit Mehrwert und insbesondere der nachhaltigen Vermarktung der Ware der Landgard Mitgliedsbetriebe“, so Armin Rehberg,

Vorstandsvorsitzender der Erzeugergenossenschaft.



Nach erfolgreicher Einarbeitung wird Alexander Bauer seine Tätigkeit im Süden in den Gesellschaften Landgard Kehl, Magli & Noël und Landgard München antreten.