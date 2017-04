Nachwuchs bringt frischen Wind in elterliche Gärtnerei

Christian Irrgang wuchs im elterlichen Betrieb auf. An Gärtnerlehre und Praxiszeit schlossen sich zwei Jahre Fachschule in Veitshöchheim (LWG) mit Abschluss Gartenbautechniker an („die schönste Zeit meines Lebens bisher“) an. Seit Juni 2016 arbeitet der 21-Jährige in der familieneigenen Gärtnerei in Schwandorf.