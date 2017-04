Öko-Test: Rosensträuße voller Pestizide

Eingekauft wurde von den Öko-Testern bei Kaufland, Aldi Süd, Blume2000.de, Rewe, real, Penny, Edeka, Aldi Nord, Dehner, Lidl, Norma, Netto, Oranje Blumen und Globus. Die gebündelten Sträuße zu Preisen von 1,99 bis 5,99 Euro umfassten jeweils neun bis 20 einzelne Rosen, die im Labor eingehend auf Pestizidrückstände geprüft wurden.

Insgesamt 56 Pestizide in Rosensträußen nachgewiesen

Fündig wurden die Tester in sämtlichen Sträußen. „Insgesamt 56 Pestizide wurden nachgewiesen, darunter 19 besonders bedenkliche Mittel“, schreibt das Magazin. Negativer Spitzenreiter war hier der Strauß von Oranje Blumen mit 20 verschiedenen Pestiziden. Gleich acht Mal vergab Öko-Test das vernichtende Gesamturteil „ungenügend“ – auch, weil die betroffenen Anbieter „wenig Bemühung zeigen, etwas am Pestizideinsatz zu ändern, oder es zumindest nicht darlegen“, so das Verbrauchermagazin.

Testsieger mit der Gesamtnote „befriedigend“ ist der Strauß von Kaufland (13 Rosen für 1,99 Euro). Rein auf die nachgewiesenen Pestizidrückstände bezogen, erhielt der Strauß sogar als einziger im Test die Bewertung „gut“, weil lediglich geringe Rückstände von acht verschiedenen Pflanzenschutzmittel gefunden wurden, davon keine besonders bedenklichen Stoffe.

Rosenstrauß von Dehner schneidet „ungenügend“ ab

Der einzige Gartencenter-Strauß im Test von Dehner (zehn Rosen für 3,49 Euro) kam dagegen nicht über die Gesamtnote „ungenügend“ hinaus. Nicht nur, dass elf Pestizide – davon zwei bedenklich – nachgewiesen werden konnten (Note „ausreichend“). Auch fehlten seitens der Gartencenter-Kette unter anderem Angaben zum Herkunftsland der Rosen oder zur stichprobenartigen Überprüfung der in den Verkauf kommenden Blumen.

Mit den negativen Testergebnissen konfrontiert, rechtfertigte beispielsweise Aldi Nord den extrem hohen Gehalt nachgewiesener Pestizide gegenüber Öko-Test mit „Verwechslungen beim Packprozess in den Niederlanden“, die Ware stamme nicht von dem mit der MPS-Nummer deklarierten Erzeuger. Der Discounter habe daraufhin den Lieferanten gewechselt.

Und die Rewe-Group erklärte das nachgewiesene und als bedenklich eingestufte Pestizid Diazinon in den Rosen von Penny mit einer einmaligen Behandlung zur Bekämpfung von Thripsen, die notwendig war, um den Bestand zu retten, weil es „durch die Aufgabe eines benachbarten Betriebes und des damit fehlenden Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln“ zu einem erhöhten Befallsdruck gekommen war.

So bewerte Öko-Test die Pestizidbelastung der Rosensträuße im Einzelnen: