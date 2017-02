Online-Riese Amazon setzt auf Pflanzen

Will Amazon seine Aktivitäten im Gartenmarkt ausbauen? Diese Vermutung liegt nahe, sagt Klaus Peter Teipel. Amazon lote aus, was mit Lebendem Grün möglich ist, so der Branchenanalyst in seinem Vortrag beim Medientag des Industrieverbandes Garten (IVG). Die Amazon-Zentrale hatte offenbar mehrere Mitarbeiter auf die IPM entsandt. Der Besuch habe Pflanzen-Anbietern gegolten.