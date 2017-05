Orangefarbene Petunien: Verkaufsstopp?

Keine Verbreitung von gentechnisch veränderten Produkten in der EU

In der EU ist es verboten, Produkte mit gentechnisch verändertem Erbmaterial in Umlauf zu bringen oder anzubauen. Nur einzelne Ausnahmeregelungen bestehen. Die finnische Behörde für Lebensmittelsicherheit hatte die orangefarbenen Petunien aufgrund ihrer ungewöhnlichen Blütenfarbe im Labor unter die Lupe genommen und manipuliertes Erbgut festgestellt. Der Verkaufstop erfolgte in Finnland am 27. April. Eine solche Maßnahme anzuordnen, bleibt Sache der Länder und fällt nicht unter die Rechtssprechung der Union.

Der Zentralverband Gartenbau hatte seine Mitgliedsbetriebe bereits gestern aufgerufen, keine orangefarbenen Petuniensorten mehr zu verkaufen. Ein offizieller Verkaufsstopp steht in Deutschland noch aus.

Folgende orangefarbenen Petunien-Sorten könnten in der Bundesrepublik für den Verkauf gesperrt werden:

Pegasus ‘Orange’

Pegasus ‘Table Orange’

Pegasus ‘Orange Morn’

Perfectunia ‘Mandarin’

Perfectunia ‘Orange Morn’

Perfectunia ‘Orange’

Bingo ‘Mandarin’

Bingo ‘Orange’

Go!‘Tunia Orange’

Salmon ‘Ray’

Viva ‘Orange’

Potunia ‘Plus Papaya’

Bonnie ‘Orange’

African ‘Sunset’

Sanguna ‘Patio Salmon’

Sanguna ‘Salmon’

Petunien: Gentechnisches Material könnte aus Freilandversuchen stammen

Das Bundesministerium für Umwelt hält es für möglich, dass das Genmaterial aus Freilandversuchen stammen könnte, die das Max-Planck-Institut vor 27 Jahren durchgeführt hat, wie der WDR berichtet. Genaueres sollen die derzeitigen Nachforschungen der EU-Mitgliedsstaaten ans Licht bringen, vor allem welche Märkte die gentechnisch veränderten Petunien bereits erreicht haben.