Projekt „Unser Schulgarten“ nächstes Jahr bundesweit

Die Grundschulkinder an den Pilot-Schulen von „Unser Schulgarten“ waren mit großem Eifer bei der Sache. Foto: Landgard Stiftung

Fortsetzung für „Unser Schulgarten“: Nachdem das neue Projekt der Landgard Stiftung mit Aktionstagen an fünf Grundschulen in drei verschiedenen Bundesländern erfolgreich gestartet ist, soll es im kommenden Jahr bundesweit in eine neue Runde gehen.