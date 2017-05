Royal FloraHolland: Hackerangriff?

Royal FloraHolland: Für zwei Stunden stand die Versteigerung still. Foto: Royal FloraHolland

Mehr als 200.000 Unternehmen in Europa sollen Medienberichten zufolge in das Fadenkreuz von Hackern geraten sein. Sie verbreiten die WannaCry Schadsoftware und legen ganze Betriebe lahm. Auch bei der Royal FloraHolland standen heute die Uhren vorübergehend still.