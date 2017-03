Stiftung Warentest: Wie schneiden Akku-Rasenmäher ab?

Gute Ergebnisse bei trockenem Gras, aber Schwächen bei hohen und feuchten Halmen – so lautet zusammengefasst das Urteil der Stiftung Warentest, die in ihrer April-Ausgabe verschiedene Akku-Rasenmäher mit 37 bis 42 Zentimeter Schnittbreite unter die Lupe genommen hat.

Insgesamt elf kabellose Rasenmäher in der Preisklasse von 360 bis 700 Euro haben die Warenprüfer getestet, darunter Geräte von Bosch, Al-Ko, Husqvarna, Stiga, Viking und Wolf-Garten. Fünf Produkte zeigten im Test zumindest auf trockenem Rasen gute bis sehr gute Ergebnisse. Langes oder feuchtes Gras stellte sich laut Stiftung Warentest für viele Mäher jedoch als Problem heraus, weil den Geräten die Kraft fehlt, um die abgeschnittenen Halme in die Fangkörbe zu befördern.

Rasenmäher-Norm verlangt Prüfung bei feuchtem Gras

Zwar weisen viele Hersteller in der Gebrauchsanleitung ausdrücklich darauf hin, dass die Geräte für trockenen Rasen gedacht sind. Die Rasenmäher-Norm verlangt jedoch eine Prüfung bei feuchtem Gras, so die Stiftung Warentest. „Makita und Greenworks Tools sind unter diesen Verhältnissen quasi unbrauchbar, sie verstopfen schnell“, so das Testurteil.

Bewertet wurde neben dem Mähergebnis unter anderem auch die Akku-Leistung der Geräte. 260 bis 370 Quadratmeter Rasen schafften die guten Modelle im Test mit einer Akku-Ladung, bei niedriger Grashöhe und -dichte sogar noch mehr. Reserve-Akkus gehören nur bei wenigen Herstellern zum Lieferumfang. Zweit-Akkus schlagen als Sonderzubehör laut Stiftung Warentest mit 132 bis 219 Euro zu Buche.

Verbotene Schadstoffe in den Griffen von zwei Akku-Rasenmähern

Weitere Testkriterien waren unter anderem die mechanische und elektrische Sicherheit der Rasenmäher sowie mögliche Schadstoffe in den Griffen – polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Phthalate und kurzkettige Chlorparaffine (SCCP). Fündig wurde die Stiftung Warentest hier bei zwei Akku-Rasenmähern von Greenwork Tools und Wolf-Garten, deren Griffpolster verbotene kurzkettige Chlorparaffine enthielten.

Diese Akku-Rasenmäher hat die Stiftung Warentest geprüft: