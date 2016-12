Ambiente Academy feiert Premiere

Sortimente zusammenstellen und Produkte in Szene setzen

Experten widmen sich der Frage, wie verkaufsstarke Sortimente zusammengestellt werden und Produkte im Einzelhandel so in Szene gesetzt werden, dass sie die optimale Wirkung auf den Kunden erzielen. Ebenfalls in den Blickpunkt rücken Strategien für den E-Commerce.



Das Rahmenprogramm ist bunt zusammengestellt. So finden zweimal am Tag Modenschauen statt, die aktuelle Mode, Schmuck und Accessoires ausgewählter Aussteller präsentieren.

Das gesamte Programm können Sie hier einsehen.