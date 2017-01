BIZZ Holland: in neuem Look auf der IPM

Der Messe-Stand von BIZZ Holland präsentiert sich auf der IPM in neuem Look. Foto: BIZZ Holland

Auf der IPM präsentieren sich 60 niederländische Zierpflanzenbetriebe an einem neuen BIZZ-Holland-Stand in Halle 12, traditionell die Halle für niederländische Baumschulerzeugnisse. BIZZ Communications organisiert in dieser Halle den BIZZ-Holland-Stand im fünften Jahr. Auf der IPM 2017 wird ein neuer Look & Feel eingeführt, der ganz an den neuen Eingang von Halle 12 angepasst ist.