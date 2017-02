Blumengroßmärkte: Messen mit Top-Floristen

Einige der umgangssprachlich als „Gärtnerbörsen“ bezeichneten Fachmessen der Blumengroßmärkte fahren in diesem Jahr mit floristischem Spitzenpersonal auf. So wird in Hamburg auf der Norgarflor (25. bis 26. März) der aktuelle Deutsche Meister der Floristen, Stephan Triebe, Werkstücke entwerfen und dabei über seinen Werdegang berichten.