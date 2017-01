Blumenpracht in Bad Lippspringe

Farben- und Blütenpracht ist in den Blumenhallenschauen zu erwarten. Foto: Landesgartenschau Bad Lippspringe

„Blumenpracht & Waldidylle“ – unter diesem Motto startet am 12. April die Landesgartenschau in Bad Lippspringe. Ein wahres Blüten- und Farbenmeer versprechen dabei unter anderem die Ausstellungen in den Blumenhallen, die Schnittblumen und Topfpflanzen zu wechselnden Themen floristisch inszenieren.