FDF: Trends und neue Verkaufskonzepte

Top-Floristen wie Mehmet Yilmaz präsentieren auf der IPM in Essen blumige Ideen aus Meisterhand. Foto: FDF

Die kundenorientierte Inszenierung floraler Sortimente wird immer wichtiger. Auf der IPM präsentiert der Fachverband Deutscher Floristen (FDF) in diesem Jahr Trends, Marketing-Ideen und neue Verkaufskonzepte, die das Alleinstellungsmerkmal und die Wettbewerbsvorteile des blumigen Fachhandels stärken sollen.

In der FDF-World in der Green City in Halle 1A können sich die Messebesucher zu den verschiedenen FDF-Projekten und Themen informieren. Showrooms, Wettbewerbe und Ausstellungen bieten ergänzend zum vielseitigen Bühnenprogramm einen Strauß blumiger Inspirationen und neuer Ideen für die erfolgreiche Profilierung des Blumenfachgeschäfts.

EM-Show: Stars of Genua

Tamas Mezoffy aus Ungarn, amtierender Europameister der Floristen, Vizemeister Roman Steinhauer aus Russland und die Drittplatzierte Pirjo Koppi aus Finnland sind die Stars of Genua auf der IPM. Auf der FDF-Showbühne werden sie Kostproben ihres meisterlichen Könnens präsentieren. Die internationalen Top-Shows mit Europas besten Floristen werden vom FDF und G-Fresh präsentiert.

Frühlingsfrische, junge, blumige Ideen aus Meisterhand stellen Deutschlands beste Floristen – Top-Florist Stephan Triebe aus Hamburg, Vizemeisterin Sarah Hasenhündl aus Baden-Württemberg und Mehmet Yilmaz aus Rheinland-Pfalz – beim FDF auf der IPM vor. Mit einem Feuerwerk blumiger Inspirationen stimmen sie auf die Frühjahrssaison ein. FDF und Fleura Metz laden gemeinsam zu diesem blumigen Frühlingsfest ein.

Flower Contest

Junge Talente und floristische Newcomer werden beim FDF ermittelt und auf die Teilnahme an internationalen Wettbewerben vorbereitet. In einem Contest entscheidet sich, wer vom FDF zu den Eurofleurs im September 2017 nach Belgien entsendet wird. Parallel dazu wird ermittelt, wer die Deutsche Floristik bei den 44. WorldSkills, der Weltmeisterschaft der Berufe, im Oktober 2017 in Abu Dhabi vertritt. Ein spannender Jung-Floristen-Wettbewerb mit tollen Karrierechancen für junge Talente.

Die Abschluss-Show auf der IPM 2017 ist als buntes Happening blumenbegeisterter Performer geplant. Die Freude an spontaner Gestaltung, die Strahlkraft der inszenierten Blüte und das fröhliche Miteinander von Menschen, die die Leidenschaft zur Blume verbindet, sollen dieser Abschlussveranstaltung besonderen Charme verleihen – happy flower people live on stage.

Just chrys 2017

Ebenfalls auf der IPM präsentiert der FDF die Chrysanthemen-Kollektion just chrys 2017, die mit Blick auf neue Sichtgewohnheiten und veränderte Konsum-Bedürfnisse entstanden ist. Die Grundlage dafür liefert das Blumenbüro Holland mit seinen Konsumententrends 2017. Die neuen Kreationen setzen auf plakative Botschaften und originelle Bildsprachen im Stil von Instagram, Pinterest, Facebook und Co.

In der FDF World auf der IPM zeigt der Verband außerdem erstmals die neuen Designs aus den aktuellen Flowertrends 2017. Das Kreativ-Team des FDF hat dazu den Zeitgeist in blumige Kreationen übertragen. Der FDF-Trend-Hotspot zeigt Inszenierungen in den Trendatmosphären „Harmonise“, „Equalise“, „Energise“ und „Rebel“, die Trendforscher im Auftrag von Blumenbüro Holland als die starken Konsumententrends im Jahr 2017 ausgemacht haben.

Zu allen vier Themen werden neue Floristik-Ideen präsentiert, die konsumenten- und trendorientiert Verbraucher erreichen sollen. Sie spiegeln Stimmungen in der Gesellschaft und harmonieren mit aktuellen Trends in Fashion und Interieur.

Flower Lab: Millennials für blumige Produkte begeistern

Wie die sogenannten Millennials, also die zwischen 1980 und 1999 Geborenen, für blumige Produkte begeistert und mit floralem Marketing erreicht werden können, zeigen der FDF und der Online-Blumenmarkt Florismart auf der Inspirationsfläche „Flower Lab“ in der FDF World auf der IPM.

Auch bei dieser zweiten Auflage des Flower Labs wird weniger auf die gestaltete Blume gesetzt, sondern es wird die Geschichte hinter und um die Blume heute und in der Zukunft erzählt. Denn Millennials suchen nach sinnvollen, nachhaltigen Produkten, authentischen Markenstorys, neuen Kommunikationswegen und Einzigartigkeit statt Standards.

FDF-World auf der IPM – Veranstaltungen und Termine