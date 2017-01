Fleurop: IPM-Auftritt in neuer Floristikhalle

Fleurop und seine Mitaussteller sind auf der IPM im neu geschaffenen Floristikbereich in Halle 6 zu finden. Foto: Fleurop

Aufgrund der Umgestaltung des Messegeländes in Essen ist Fleurop mit seinem Stand in den neu geschaffenen Floristikbereich in Halle 6 umgezogen. Die Fachbesucher können sich auf innovative Produkte und Vertriebskonzepte von Fleurop sowie den Mitausstellern FleuraMetz, Omniflora, Oasis und GreenZone freuen.