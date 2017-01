Floradecora: Floristik-Workshop mit Victoria Salomon

Auf der Floradecora präsentiert Floristmeisterin Victoria Salomon in einem täglichen Workshop neue Ideen rund um das das Dreamteam Blume & Dekoration. Foto: privat

Um das Dreamteam Blume & Dekoration sowie Convenience-Konzepte geht es passend zum Thema der neuen Ordermesse Floradecora beim Floristik-Workshop mit Victoria Salomon, den wir in Kooperation mit der Messe Frankfurt und der Fachzeitschrift gestalten&verkaufen im Farmhaus in Halle 11.1 an drei Messetagen von 15 bis 16 Uhr durchführen.