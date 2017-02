Gartenträume 2017: Paradiesische Modellgärten

Renommierte Garten- und Landschaftsbauer zeigten im Rahmen der Messe Gartenträume 2017 in Berlin, dass Gartengestaltung modern, traditionell und auch nachhaltig sein kann.

Modellgärten: Inspirationen für eigene Gartenträume

Rund 30.000 Besucher überzeugten sich selbst von der Kunst der GaLaBauer und nahmen Inspirationen, Tipps und Tricks für Garten, Terrasse und Balkon nach Hause. Die Messe Gartenträume fand zum fünften Mal statt und geht auch im kommenden Jahr, vom 2. bis zum 4. Februar wieder an den Start. In der Station-Berlin am Gleisdreieck wartet dann wieder ein grünes Paradies mit Expertenrat auf die Besucher.