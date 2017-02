Giardina legt Fokus auf neue Natürlichkeit

Vom 15. bis 19. März grünt und blüht es wieder in den Messehallen Zürichs: Dann findet die Giardina 2017 statt – und was sich in den vergangenen Jahren bereits andeutete, wird fortgesetzt: Den Fokus legt die „international größte Indoor-Gartenausstellung“ 2017 auf den Trend zur „neuen Natürlichkeit“.