g&v-CreativCenter: blühende Geschäftsideen

Florale Inspirationen im g&v-CreativCenter

Das Motto lautet: Die neuen Ideen sehen und im eigenen Geschäftsalltag umsetzen. Daher stehen blühende Geschäftsideen zum Mitnehmen im Zentrum des g&v-CreativCenters auf der IPM Essen 2017, das die Fachbesucher wieder mit floralen Inspirationen auf die kommende Saison vorbereitet.

Die Ideen für moderne Verkaufsgeschichten werden in der Schaufenstergestaltung und auf Displays dargestellt. Es geht um florale Marketingkonzepte für Gartenpflanzen, Schnittblumen und die Inszenierung von blühenden Klassikern.

Geschichte für das blühende Konzept im Fokus

Dabei rückt die jeweilige Geschichte für das blühende Konzept in den Fokus, um ein Produkt für die Kunden aufzuwerten. Denn mit neuen Geschichten über Blumen und Pflanzen will das g&v-CreativCenter 2017 wieder Lust auf die floralen Schönheiten machen, die der grüne Fachhandel perfekt am Point of Sale anbieten kann.

Neu sind die „Floralen Genusswelten“, die das g&v-CreativCenter auf der diesjährigen IPM präsentiert. Dort werden essbare Produkte für den Fachhandel dargestellt – Bio-Gooji-Beeren, essbare Duft-Pelargonien und Kräuter sowie trendige Gourmet-Kreationen, die als ideale Verkaufsideen fachhandelsgerecht hervorgehoben werden. Hiermit lässt sich jeweils der Kassenbereich aufpeppen.

Wichtig ist: Die Geschichte zum Produkt muss glaubhaft, aber auch nachvollziehbar sein. Die hierzu passende Inszenierung des Produkts ist weit mehr als Farbe, Form und Gestaltung. Regionale Produkte greifen den Zeitgeist gut auf, und fairer Handel ist gefragt. Die Inwertsetzung von Blumen und Pflanzen kann hiermit gelingen.

„Ideen to go“ in realer Ladensituation

Insgesamt geht es im g&v-CreativCenter auf der IPM nicht nur um effektive Präsentationstechniken, sondern um Geschichten, die Kunden emotional ansprechen. Faszinierend ist, wie das „Geschichtenerzählen über angefertigte Unikate“ mit Blumen und Pflanzen gelingen kann! Es wird hierzu eine nahezu „reale“ Ladensituation aufgebaut. Nach der Maxime „Ideen to go“ finden sich aktuelle Ideen für die Warenpräsentation im Fachgeschäft wieder, die das g&v-CreativCenter in der Green City/Halle 1A präsentiert.

Als Stargast stellt Wally Klett, Deutschlands Königin der Hochzeitsfloristik, aktuelle Designs für 2017 vor. Vom Brautstrauß über die Tischdekoration bis zum Autoschmuck reicht das Angebot der floralen Designs, die klar die Handschrift von Wally Klett tragen.

Eine Übersicht der Partner des g&v-CreativCenters auf der IPM 2017 können Sie hier als E-Paper lesen. Außerdem liegt es in gedruckter Form im g&v-CreativCenter aus.

