Hortiflorexpo IPM Shanghai: Plus auf allen Ebenen

Mehr Fläche, mehr Aussteller und deutlich mehr Besucher: Das ist die Erfolgsbilanz der diesjährigen Hortiflorexpo IPM Shanghai. Insgesamt 31.264 Fachbesucher strömten ins Shanghai New International Expo Center – ein Plus von 57 Prozent gegenüber der letzten Veranstaltung in Shanghai vor zwei Jahren.