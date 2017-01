IPM 2017 schließt mit über 57.000 Besuchern

Nach vier Tagen ist heute in Essen die Internationale Pflanzenmesse (IPM) 2017 zu Ende gegangen. Mit insgesamt über 57.000 Fachbesuchern aus der ganzen Welt zieht die Messe Essen positives Fazit zur diesjährigen Weltleitmesse des Gartenbaus. Geschäftsführer Oliver P. Kuhrt spricht von einer rundum gelungenen Veranstaltung.

„Hinter uns liegen vier sehr erfolgreiche Messetage. Die IPM Essen konnte beweisen, dass sie unverzichtbarer Meeting-Point für die gesamte internationale grüne Branche ist. Von der Weltleitmesse des Gartenbaus gehen richtungsweisende Impulse aus“, so Kuhrts Fazit nach Ende der diesjährigen IPM.

93 Prozent der Besucher würden IPM weiterempfehlen

Wie die Messe Essen in ihrer offiziellen Bilanz ausführt, gaben 93 Prozent der Fachbesucher an, einen Besuch der IPM weiterzuempfehlen – was einen neuen Spitzenwert markiere. Das Angebot auf der diesjährigen IPM bewerteten demnach rund 90 Prozent der Besucher als positiv, über ein Drittel habe direkt auf der Messe geordert.

Ein Plus von drei Prozent konnten die Veranstalter der IPM bei den niederländischen Messebesuchern verbuchen – was auf die gute Kooperation mit den Niederlanden als diesjährigem Partnerland zurückzuführen sei.

ZVG-Präsident Mertz: IPM ideale Plattform für Inspirationen

„Die IPM Essen ist ihrem Ruf als Weltleitmesse des Gartenbaus und wichtiger Ort für Begegnungen zum Netzwerken wieder einmal gerecht geworden. Gerade in Zeiten eines zunehmenden Wettbewerbsdrucks in unserer Branche ist es wichtig, frische und innovative Ideen zu haben. Die IPM bietet die ideale Plattform, um sich inspirieren zu lassen“, so Jürgen Mertz, Präsident des Zentralverband Gartenbau (ZVG).

Bestnoten gaben die Fachbesucher laut Messe Essen den praxisnahen Präsentationen. So wurden etwa im g&v-CreativCenter zahlreiche Gestaltungsideen für den POS, ansprechende Ladensituationen und Marketingkonzepte vorgestellt. Unter dem Motto „Floral Living“ stand die Präsentation von Bloom’s mit verkaufsstarken Sortimenten für die floristische Event- und Shop-Gestaltung.