IPM ist Headline-Sponsor der TASPO Awards

Die IPM Essen, die Weltleitmesse des Gartenbaus, wird die diesjährigen TASPO Awards als Headline-Sponsor unterstützen. Das vereinbarten Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen, und Uwe Schütt, Publishing Director der Haymarket Media GmbH, während der letzten Ausgabe der Internationalen Pflanzenmesse, die vom 24. bis 27. Januar in der Messe Essen stattfand.

IPM und TASPO verbindet lange Partnerschaft

„Die IPM Essen und die TASPO verbindet eine lange Partnerschaft. Als Weltleitmesse ist es uns eine besondere Ehre, die Oscars der nationalen grünen Branche prominent zu sponsern“, freut sich Kuhrt. Als Headline-Sponsor wird die IPM Essen die TASPO Awards in der Kategorie „Unternehmer des Jahres“ unterstützen.

„Die Messe Essen unterstützt die TASPO Awards von Beginn an. Wir freuen uns sehr, dass dieses Engagement jetzt noch weiter ausgebaut wird“, so Uwe Schütt.

TASPO Awards: Gala am 27. Oktober in Berlin

Die TASPO Awards werden am 27. Oktober im Rahmen einer von Judith Rakers moderierten Gala im Grand Hyatt Hotel in Berlin vergeben. In 17 Kategorien werden herausragende und einzigartige Leistungen von Unternehmen und den Menschen dahinter ausgezeichnet.

Die nächste Internationale Pflanzenmesse findet vom 23. bis 26. Januar 2018 statt.