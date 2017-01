Landwirtschaftskammer NRW: „Ihr Schlüssel zum Erfolg“

So soll der Stand der Landwirtschaftskammer NRW auf der IPM aussehen. Grafik: LWK NRW

Die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen präsentiert sich auf der IPM im Infocenter Gartenbau in der GreenCity (Halle 1A). Der Messeauftritt steht in diesem Jahr unter dem Motto „Ihr Schlüssel zum Erfolg“.

Die Fachschule Essen berät an allen Messetagen zu den Bildungsgängen für Führungskräfte im Gartenbau. Neben den Vollzeitformen haben sich die Teilzeitformen sowie das E-Learning besonders bewährt. In insgesamt sechs Fachrichtungen des Gartenbaus bietet Essen die Vorbereitung auf die schulischen (Wirtschafter und Agrarbetriebswirte) sowie berufsständischen Abschlüsse (Meisterprüfung) an.

Weiterbildungsangebot für Gartenbau und GaLaBau

Die Fachschule Essen nutzt die IPM in Essen auch in diesem Jahr dazu, im Kundengespräch noch besser zugeschnittene Bildungsangebote anregen zu können. Auch das Weiterbildungsangebot mit Seminaren und Workshops für Gartenbau und Garten- und Landschaftsbau wird am Stand der Landwirtschaftskammer präsentiert.

Die Unternehmensberatung bietet neben den Angeboten der produktionstechnischen, technischen und betriebswirtschaftlichen Beratung für die Produktionsbetriebe speziell für die Bedürfnisse der Einzelhandelsgärtnereien zugeschnittene Leistungen, dazu gehören zum Beispiel:

Full Responsive Homepage-Lösungen

Optimierung der Verkaufsfläche – Trading up

professionelle Gemeinschaftswerbung der Verbundgruppe G.A.G. (Gärtner arbeiten gemeinsam)

Pflanzenschutz im Gartenbau

Darüber hinaus informieren der Pflanzenschutzdienst und die Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt Nordrhein-Westfalen (LUFA NRW) die Fachbesucher zu ihren verschiedenen Untersuchungs- und Diagnoseleistungen für den Gartenbau und stehen am Stand für Fragen zur Verfügung.

Kontakt: Halle 1A, GreenCity