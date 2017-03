spoga+gafa 2017 nahezu ausgebucht

Viel Lebendes Grün zeigt der boulevard of ideas. Foto: Koelnmesse

Angedeutet hatte sich dieser laut Koelnmesse „exzellente Buchungsstand“ bereits mit dem Ergebnis der Frühbucheraktion, die bis Ende Oktober 2016 lief. Mit dem jetzt erreichten „Halbzeitergebnis“ kann die diesjährige spoga+gafa sogar noch die Buchungszahlen des Vorjahres um vier Prozent übertrumpfen.

Aussteller aus 50 Ländern auf der spoga+gafa

Wie die Koelnmesse weiter mitteilt, werden vom 3. bis 5. September Aussteller aus 50 Ländern vertreten sein und ihre Angebote in den vier Messebereichen garden living, garden creation & care, garden bbq und garden unique präsentieren. Zudem dürfen die Besucher der spoga+gafa in diesem Jahr unter anderem auf ein erweitertes Rahmenprogramm, neue Sonderschauen und Pflanzen-Trends am POS gespannt sein.

Wie schon bei den vergangenen Veranstaltungen sind auch in diesem Jahr wieder die Anbieter aus dem Bereich garden living besonders stark vertreten, darunter Unternehmen wie elho, emsa, Koopman International, Lechuza, Müsing und Scheurich.

Hinzu kommen Aussteller von Produkten rund um Gartenanlage und -pflege im Bereich garden creation & care. Hier haben unter anderem Birchmeier, Felco, Freund Victoria, Hozelock, Mesto und Stiga ihre Teilnahme angekündigt.

Lebendes Grün und Landgard Pflanzen-Ordertage

Neuheiten rund um das Lebende Grün zeigen Aussteller wie Fleuroselect, Heidezüchtung Kurt Kramer, Selecta One und zu Jeddeloh. Darüber hinaus finden auch in diesem Jahr wieder die Landgard Pflanzen-Ordertage im Rahmen der spoga+gafa statt

Im Bereich garden unique stehen der Koelnmesse zufolge exklusive Präsentationen von Gartenmöbeln und Produkten für Beschattung im Mittelpunkt. Angekündigt haben sich hier unter anderem Cane.line, Glatz, Houe, jankurtz, Nardi, sieger, Tuvatextil, Zebra und Zumsteg.

Angebote rund um Grillen und BBQ

Komplettiert wird die Ausstellerliste durch Unternehmen im Angebotsbereich garden bbq, darunter namhafte Vertreter wie barbecook, Beef Eater, Big Green Egg, Broil Chef, Cadac, Char-Broil, Campingaz, DKB Outdoorchef, Enders Colsman, Landmann, Napoleon, Onward, Rösle und Weber-Stephen.

Die spoga+gafa 2017 ist für Fachbesucher am 3. und 4. September von 9 bis 18 Uhr und am 5. September von 9 bis 17 Uhr geöffnet.