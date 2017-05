Tag der Pflanzenwissenschaften in Hannover

Vergangenen Dienstag fand an der Fakultät Gartenbauwissenschaften und Pflanzenbiotechnologie in Hannover der erste Tag der Pflanzenwissenschaften statt. Am Campus Herrenhausen wurden diverse Vorträge zu aktuellen Forschungsthemen gehalten und durch eine Fachausstellung konnten Interessierte Kontakt zu den führenden Unternehmen der grünen Branche knüpfen.

Wichtigkeit des Fachgebiets Pflanzenwissenschaften wird unterschätzt

Ziel der Organisatoren (Fachschaft Pflanzenwissenschaften) war es durch diesen Tag die Wichtigkeit des Fachgebiets und Standorts Hannover zu betonen. Deutschlandweit leiden die Universitäten der Pflanzenwissenschaften unter Kürzungen der Fördermittel, äußerte Jan Fritz der Vorsitzende der Fachschaft. Auch Hannover sei von diesem Problem stark betroffen. Auslaufende Professuren werden nicht verlängert. Gelder und Stellen werden gestrichen. Die Wichtigkeit dieses Bereichs, vor allem im Hinblick auf die kommenden Probleme der Nahrungsmittelknappheit und des Klimawandels, werde durch die Universitätsleitung unterschätzt.

Grüne Branche: Universität Hannover genießt sehr guten Ruf

Die Universität Hannover genießt in der grünen Branche einen sehr guten Ruf im Bereich der Pflanzenwissenschaften. Durch das Angebot der zwei Studiengänge Gartenbauwissenschaften und Pflanzenbiotechnologie, wird Studenten ein vielseitiger Einblick sowohl in Forschung, als auch in die Praxis gewährt. Dr. Katrin Pfaffenholz von der Leibniz Universität Hannover erklärt, dass die Förderung des Studiengangs leider Rückläufig sei, obwohl in Deutschland Fachkräfte händeringend gesucht werden.



Die Fachschaft Pflanzenwissenschaften ist durchaus zufrieden mit dem Erfolg der Veranstaltung. Das Interesse an den Vorträgen übertraf die Erwartungen deutlich. Ein Teil der Besucher musste, trotz Erweiterung der Sitzmöglichkeiten, sogar stehen. Fritz äußerte die Hoffnung den Tag der Pflanzenwissenschaften nächstes Jahr zu Wiederholen.