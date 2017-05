Ticket-Verlosung: Treffen Sie Haymarket auf der demopark 2017

Sie finden uns gemeinsam mit unserem Messepartner Freeworker am Stand B-288. Kommen Sie vorbei und blättern Sie durch die aktuellen Ausgaben der TASPO, TASPO GARTEN-DESIGN und TASPO BAUMZEITUNG, werfen Sie einen Blick in das neue Jahrbuch der Baumpflege oder nehmen Sie am Jubiläumsgewinnspiel der TASPO BAUMZEITUNG teil.

Haymarket verlost Eintrittskarten für die demopark

Sie haben noch kein Ticket? Dann gewinnen Sie bei uns zwei von insgesamt acht Karten für die demopark 2017. Schreiben Sie einfach eine Mail mit dem Betreff „demopark 2017“ an melanie.schuhmacher@remove-this.haymarket.de. Teilnahmeschluss ist der 7. Juni 2017, die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.