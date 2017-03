unique youngstar: Kreativ-Contest für Jungdesigner

Jungedesigner-Wettbewerb unique youngstar mit 7.000 Euro dotiert

Jungdesigner, deren Studienabschluss nicht länger als drei Jahre zurückliegt, dürfen am Wettbewerb teilnehmen. Der Preis ist mit insgesamt 7.000 Euro (Plätze 1 bis 3 und Publikumspreis) dotiert. Bis zu 15 Nominierte sind mit von der Partie.



Gefragt sind frische Designs, die das Leben auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten schöner, praktischer oder komfortabler machen. Für die Jungdesigner stellt die spoga+gafa eine außergewöhnliche Möglichkeit dar, ihre Prototypen einem großen Fachpublikum zu präsentieren.

Die spoga+gafa 2017 ist für Fachbesucher am 3. und 4. September von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr und am 5. September von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.

Mehr Infos zum younique youngstar finden Sie unter: www.gardenunique.de/youngstar