Von Garten-Accessoires bis Frischblumen

Der Gartenbauverband Sachsen lädt am 5. März zur Floriga nach Leipzig ein, die den wichtigsten Ordertermin für die grüne Branche in den neuen Bundesländern darstellt. Zeitgleich finden die Messen Cadeaux und unique 4+1 statt.

Cadeaux, unique 4+1 und Floriga am ersten Märzwochenende

390 Aussteller und Marken zeigen im Rahmen der Cadeaux vom 4. bis 6. März 2017 ihre aktuellen Kollektionen für den modernen Lifestyle, also Accessoires zum Wohnen, Dekorieren und Schenken.

Am Messe-Sonntag lädt die Floriga in die Messehalle 4 ein. Die Fachbörse bietet Frischblumen und -pflanzen, Floristikbedarf, Einrichtungen für das Fachgeschäft, Gartenbautechnik sowie Fachliteratur an. Praktische Vorführungen ergänzen das Programm.



Innovative Maschinen, Technologien und Dienstleistungen zur individuellen Gestaltung von Produkten stehen im Mittelpunkt der unique 4+1. Rund 50 Aussteller sind in den vier Bereichen der Fachmesse – Werbetechnik, Textilveredlung, Graviertechnik und Trophäen – vertreten.