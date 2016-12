„Zierpflanzen kommen vom Niederrhein!“ – Unter diesem Motto tritt Agrobusiness Niederrhein bei der Grünen Woche 2017 in Berlin (Halle 5.2a, 20. – 29. Januar) an.

Niedrrhein wichtiges Anbaugebiet für Zierpflanzen

„Der Niederrhein ist ein wichtiges Anbaugebiet und das soll in der Ausstellungshalle von Nordrhein-Westfalen auch deutlich werden und weithin sichtbar sein“, sagt Dr. Anke Schirocki, Geschäftsführerin von Agrobusiness Niederrhein e.V. „Wir stehen mit unseren Mitgliedern zum Zierpflanzenbau“, fügt sie hinzu.



Heinz Manten aus Geldern sorgt für die Blumendekoration der gesamten Blumenhalle. Besonderer Blickfang werden die Azaleen im Eingangsbereich sein. Agro Business hat sich für den Messeauftritt etwas Besonderes ausgedacht: Besucher beantworten bei einem Buzzer-Spiel Fragen rund um Zierpflanzen, Logistik und Agrobusiness im Allgemeinen. Auch das Thema Recycling wird thematisiert.

Agrobusiness Niederrhein mit Buzzer-Spiel auf der Grünen Woche

„Die Menschen wissen viel zu wenig über die Chancen der Kreislaufwirtschaft“, sagt Soepenberg, „über das Buzzerspiel möchte ich auch Geschäftspartner und Verbraucher mit Informationen erreichen“, sagt Richard Soepenberg, Geschäftsführer des Unternehmens Soepenberg, das Stoffe aus Landwirtschaft und Industrie wieder aufbereitet.



Bernd Grüntjens, Eurofleurs-Elbers GmbH & Co. KG aus Kevelaer, ist ein Vertreter der nachhaltigen Produktion und des Handels von Zierpflanzen vom Niederrhein. „Für uns bietet die Grüne Woche die Möglichkeit einmal direkt mit den Verbrauchern in Kontakt zu kommen. So können wir sehen, was die Verbraucher an unseren Produkten schätzen“, sagt Grüntjens.



Auch die Kampagne „Blumen – 1000 gute Gründe“ wird vertreten sein. „Unser Ziel besteht darin, das Image von Blumen und Pflanzen gerade bei jüngeren Käuferschichten aufzufrischen und viele neue, kreative Kaufanlässe aufzuzeigen. Das gelingt unter anderem mit Videogärtner Tristan, der sich bei den Fans der Initiative großer Beliebtheit erfreut, und der auch auf der Grünen Woche mit von der Partie sein wird“, erklärt Michael Hermes, Bereichsleiter Marketing bei Landgard.