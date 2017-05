Buchsbaumblattfloh visiert Triebspitzen an

Buchsbaumblattfloh: Gekrümmte Blätter und watteartige Ausscheidungen

Vor allem an den Triebspitzen wird der Befall sichtbar. Da die Larven an den Blättern saugen, krümmen sich diese löffelartig. Der Schädling scheidet Wachsfäden aus, die eine watteartige Konsistenz haben. Sie sind an den Triebspitzen zu finden.



Bei starkem Befallsdruck siedeln sich in vielen Fällen zudem schwarze Rußtaupilze an. Ab Mai bis Anfang Juni treten dann die geflügelten Blattflöhe auf. Ein leichter Rückschnitt der Triebe reduziert den Befall.