Kommentar: Pflanzenschutz – Besonderheit Baumschule

Das Verbrauchermaganzin ÖKO-Test bemängelt in seiner jüngsten Ausgabe Pestizidbelastungen in Schnittrosen. Einige Kritikpunkte entsprechen den Tatsachen, bedürfen aber einer differenzierteren Betrachtung, ist sich Thomas Wiehler, Geschäftsführer des Erzeugerrings für Hochbaumschulpflanzen Bayern, sicher. Im letzten Teil der dreiteiligen Kommentarreihe beleuchtet der Fachmann die Besonderheit des Pflanzenschutzes in Baumschulen.