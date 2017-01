Neue Pflanzenschutz- und Düngemittel

Moderner Pflanzenschutz bedeutet für den Anwender heute nach wirtschaftlichen und umweltschonenden Prinzipien zu arbeiten. Der Pflanzenschutz-Spezialist Progema (Aerzen) hat seinen Sortimentsschwerpunkt in diesem Bereich. Produkte wie Spruzit Neu und Sluxx HP ermöglichen eine rückstandsfreie Produktion.

Auf der IPM will Progema vier Schwerpunkte setzen und stellt die Produkte Finalsan Plus, RapidGo, Profi Vital BodenAktivator sowie die erfolgreichen Azet Dünger in den Mittelpunkt.

Totalherbizid, Grünbelag-Entferner und BodenAktivator

Das Totalherbizid Finalsan Plus wirkt gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter. Bei RapidGo handele es sich um einen effektiven Grünbelag-Entferner, der als Inhaltsstoff Nonansäure nutzt. Profi Vital BodenAktivator mit Neudorffs Terra Preta sowie Urgesteinsmehl und verschiedenen Mikroorganismen sorge für eine langfristige stabile Bodenverbesserung.

Azet Dünger sind Volldünger aus tierischen und pflanzlichen Rohstoffen, die ihr besondere Leistungsfähigkeit durch die zusätzlich enthaltenen Mykorrhiza-Pilze erreichen.

Kontakt: Halle GA, Stand 6