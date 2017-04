TASPO dossier: Geht es ohne chemischen Pflanzenschutz?

Ein Balanceakt: Wie kann die grüne Branche in der Pflanzenschutz-Kontroverse das Gleichgewicht halten? Grafik: Carsten Bittner

„Chemischer Pflanzenschutz – es geht auch ohne“, titelt das aktuelle TASPO dossier: Ist das wirklich so oder reines Wunschdenken des Verbrauchers? In unserem dossier kommen alle Marktplayer zu Wort. Da geht es natürlich kontrovers zu. Wir wollen aufrütteln, gegensätzliche Positionen sachlich darstellen und sogar mögliche Zukunftsszenarien, also Wege aus der Krise, aufzeigen und die Chancen für alle Marktbeteiligten aufzeigen.