Xylella: Gärtnerei-Bestand wird vernichtet

Xylella-Befall: Gesamte Produktionsfläche muss geräumt werden

Inzwischen sind alle Gewächshäuser leergeräumt und die Pflanzen mitsamt Töpfen in blaue Säcke verpackt. Per Brief forderte das sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) den Inhaber der Gärtnerei auf, alle Pflanzen zu vernichten, die Produktionsflächen zu reinigen und zu desinfizieren.



Einen rechtlichen Ausweg aus der Situation gab es nicht, wie der Betreiber der Gärtnerei der ostthüringer Zeitung erzählt. Lediglich die Hoffnung auf Aufschiebung der Anweisung habe bestanden. Zu stark wiege geltendes EU-Recht.



Noch fünf Tage bleiben der Gärtnerei für die Räumung von knapp 2.000 Quadratmetern Produktionsfläche. Schon im letzten Jahr hatte der Betrieb 600 Drehfrucht-Töpfe vernichten müssen, eine Entschädigung wurde nicht gezahlt.

