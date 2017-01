Beekenkamp übernimmt Sunny Holland

Beekenkamp produziert nach eigenen Angaben mehr als 1,7 Milliarden Jungpflanzen jährlich und hat eine Gewächshausfläche von rund 80 Hektar.

Sunny Grønnegyden marktführender Züchter von Osteospermum

Sunny Holland vertreibt seit 2006 das Ausgangsmaterial des dänischen Unternehmens Sunny Grønnegyden, den Angaben zufolge marktführender Züchter von Osteospermum. Zukünftig übernimmt Beekenkamp Plants die Vermarktung der gesamten Lieferkette von Sunny Osteospermum.

Gartneriet 3Kanten, die Tochtergesellschaft von Sunny Grønnegyden, wird weiterhin Qualitätsstecklinge in Vietnam produzieren und Stecklinge bewurzeln und verkaufen. Beekenkamp Plants plant den Start einer Probe-Produktion in Äthiopien und will in den kommenden Jahren die hochwertigen Stecklinge von Gartneriet 3Kanten aus Vietnam verwenden.

„Die Zusammenarbeit mit Sunny Grønnegyden passt gut zu unserem Bestreben, hochqualitatives Ausgangsmaterial zu liefern. Unser Ziel ist, die gleiche Qualität und Service für alle Kunden fortzusetzen, die sie seit Jahren von Sunny Holland gewohnt waren“, erklärt An Beekenkamp, CEO von Beekenkamp Plants, zur Transaktion.

Beekenkamp-Gruppe beschäftigt weltweit 2.200 Mitarbeiter

Seit ihrer Gründung im Jahr 1951 ist die Beekenkamp-Gruppe zu einem Unternehmen mit 2.200 Mitarbeitern weltweit gewachsen. Beekenkamp Plants ist ein Familienunternehmen mit Sitz im niederländischen Maasdijk und gehört zur Beekenkamp-Gruppe, zu der auch Deliflor Chrysanthemen und Beekenkamp Verpackungen gehören.

Sunny Grønnegyden ApS hat seinen Sitz im dänischen Odense und ist seit 1985 mit Sunny Osteospermum in der Züchtung tätig. Gesellschafter sind Niels Larsen und Bjarne Nyholm Larsen. Sunny Holland ist im niederländischen Enkhuizen angesiedelt mit Wout Meskers und Niels Larsen als Aktionären.