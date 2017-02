Begonien-Produzent verpflichtet Vreugdenhil

Vreugendhil verantwortet Begonien-Produktion und Verkauf

Vreugdenhil verantwortet in seiner neuen Position die Produktion und den Verkauf der Begonien-Chargen. Außerdem sollen noch weitere Bereiche folgen, die bisher in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers fallen.



In den vergangenen vier Jahren fungierte Vreugdenhil für Dümmen Orange als Geschäftsführer der angeschlossenen Unternehmen Lex+ und Bartels Stek. Davor füllte er die Position des Leiters Handel für Royal van Zanten aus.