Die Baumschule zu Jeddeloh Pflanzen aus Edewecht (Halle 11, Stand B16) präsentiert die Marke BrazelBerry in einem neuen Design und mit einer Produkterweiterung: Die Brombeere „Baby Cakes“ macht den Angaben zufolge ihrem Namen alle Ehre.

BrazelBerry Liebenswerte Brombeere in neuem Design

Die Marke BrazelBerry ist Mitte des vergangenen Jahres vom ursprünglichen Markeninhaber Fall Creek Nurseries an Ball Horticulture verkauft worden. Ball ist ein international agierendes Unternehmen und zählt nach Informationen von zu Jeddeloh zu den Weltmarktführern im Bereich Pflanzenzüchtung und -vermarktung. Mit dem Verkauf hat die Marke auch ein neues, modernes Gesicht bekommen. Als alleiniger Lizenznehmer in Europa geht Baumschule zu Jeddeloh diesen Weg mit, damit die Marke weltweit gleich auftritt, informieren die Geschäftsführer Rolf Watermann und Dietmar Lübben.



Geändert habe sich nur das äußerliche Erscheinungsbild – die Verpackung, aber die Produktstärken und die Marken-Aussagen und -Versprechungen blieben gleich: Die BrazelBerry-Serie stehe weiterhin für beste, schmackhafte Beeren und attraktive, kompakte Zierpflanzen – „Delicious and Beautiful“ eben.

Neu bei zu Jeddeloh Pflanzen: Baby Cakes

Brombeeren schmecken lecker und sind gesund. Aber im Garten sind sie eher unansehnliches, hässliches Gestrüpp, das man allenfalls in den hinteren Teil des Gartens verbannen möchte, so zu Jeddeloh Pflanzen. Die meisten Sorten haben viele Dornen und seien daher für Kinder auch nicht geeignet. Anders ist es mit der neuen BrazelBerry Brombeere Baby Cakes, die einfach in jeder Hinsicht zuckersüß ist: extrem kompakt, nahezu dornenfrei, schon fast rund im Wachstum mit zahlreichen aromatischen Früchten. Durch ihr attraktives Aussehen sind sie für den kleinen Stadtbalkon ein idealer Hingucker mit Nasch-Mehrwert, empfiehlt zu Jeddeloh Pflanzen.