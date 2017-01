Erden für Profi- und Hobbygärtner

Erden für den Produktionsgartenbau

Das bestehende Sortiment an Spezialerden für die Vermehrung durch Aussaat, Stecklinge oder zum Pikieren ergänzt eine neue Vermehrungserde. Mit ihrer extra feinen Struktur ist sie besonders für Trays und Kulturplatten mit kleinen Öffnungen geeignet.

Die exakt aufeinander abgestimmten Anteile an Schwarz- und Weißtorf gewährleisten eine sehr gute Wasserspeicherfähigkeit bei gleichzeitig optimalem Luftaustausch. Die neue Vermehrungserde für Trays wird als lose Ware, im Big Bag, Jumbo Bale Großgebinde oder als Sackware (70 Liter) geliefert.

Spezielles Sortiment für den Garten- und Landschaftsbau

Für GaLaBauer und Beschäftigte in der Grünpflege, für kommunale Betriebe sowie Dienstleister in der Grünen Branche bündelt der Werkverband jetzt seine Produkte in einem speziellen frux GaLaBau-Sortiment. Spezialsubstrate für Dachgärten, Baum- und Dauerbepflanzung, klassische Pflanzerden, Rasensubstrate, Rinden, mineralisches Dekormaterial und Dünger decken alle Arbeitsbereiche ab.

Neuheiten für den Endverkauf

Einen Wachstumsschub zum Saisonauftakt versprechen nach Herstellerangaben die ausschließlich über den gärtnerischen Fachhandel und Baumschulen vertriebenen frux Neuheiten für Hobbygärtner.

Eine Bio-Erde für Beeren- und Naschobst soll für sortentypisches Aroma sorgen, ein anthrazitfarbenes Mineraldekor für Farb- und Strukturakzente im Garten und die torffreie Gartenfaser gibt es nun auch im komfortablen 30-Liter-Tragebeutel.

Kontakt: Halle 3.0, Stand 3C 57