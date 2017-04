Gärtnerbörse: Herbst-Kombis im Leistungstest

Herbstkombinationen im Test auf Gartenleistung: Blick auf die Prüffläche an der LWG Veitshöchheim in Kalenderwoche 47/2016. Foto: Barbara Schmitt/LWG

Die Begeisterung der Verbraucher für fertige Kombinationen in einem Topf macht auch vor der Herbstsaison nicht halt. Hier ist es weniger die Wirkung der Blüten, sondern vielmehr die Vielfalt an Formen und Farben des Laubes, die den Reiz der Mischungen ausmacht. Aber auch hier gilt, dass die Partner über einen längeren Zeitraum harmonieren sollen, ohne dass einer der Beteiligten unterdrückt wird oder unansehnlich erscheint.

Die LWG Veitshöchheim hat im vergangenen Herbst 45 Kombinationsvorschläge verschiedener Anbieter einer Prüfung unterzogen. Bei 32 Kandidaten aus dieser Kollektion folgte eine Bewertung der Gartenleistung – mit recht unterschiedlichen Ergebnissen, wie in der Gärtnerbörse 4-5/17 zu lesen ist. Beim Angebot wäre etwas weniger wohl mehr, will man die Verbraucher nicht enttäuschen.

Topfgemüse: Kombi aus Zier- und Nutzwert

Ein weiteres Thema im neuen Heft ist Topfgemüse. Dem Verbraucher bieten diese Pflanzen eine Kombination aus Zierwert und Nutzwert, wenn auch die Ernte mehr symbolischen Charakter hat. Da es aber um die Freude an den Pflanzen geht, wird niemand nachwiegen – Hauptsache, es wächst. Dann werden die Hobbygärtner im Folgejahr sicher gern wieder zugreifen.

Unzufriedene Mitarbeiter kann sich in Zeiten des Fachkräftemangels kein Betrieb leisten. Vermeintliche Probleme mit dem Personal können in Wirklichkeit Probleme mit der Personalführung sein. Auch in kleineren Betrieben sollte der Umgang mit den Beschäftigten einen hohen Stellenwert haben. Unser Autor rät in der Gärtnerbörse 4-5/17 zu einem kooperativen Führungsstil, der sich positiv auf das Betriebsklima und die wirtschaftlichen Ergebnisse auswirkt. Zudem verbessert sich der Eindruck bei Kunden und bei potenziellen Mitarbeitern.

