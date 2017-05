Gentechnik-Petunien: Weitere Sorte positiv getestet

Ursprungsort der gentechnisch veränderten Petunien weiter unbekannt

Die Ergebnisse wurden gestern vom Umweltministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben. Sie stimmen mit den Resultaten der bereits positiv getesteten Produktlinien ‘Pegasus Orange Morn’, ‘Pegasus Orange’ und ‘Pegasus Table Orange’ überein. Der Ursprung des gentechnisch veränderten Pflanzenmaterials bleibt weiterhin unbekannt. ‘Potunia plus Papaya’ wurde in einem Betrieb im Kreis Wesel produziert.

Gentechnik-Tests in NRW vorerst abgeschlossen

Mit diesem Ergebnis sind die Tests in NRW vorerst abgeschlossen. Bereits am Freitag hatte das Umweltministerium die Produktlinien Pegasus Orange Morn, Pegasus Orange und Pegasus Table Orange positiv auf gentechnisch verändertes Erbgut getestet und anschließend aus dem Verkehr gezogen. Die Sorten müssen vernichtet werden.



Die finnische Behörde für Nahrungsmittelsicherheit EVIRA hatten den Stein am 27. April ins Rollen gebracht. In Finnland ist nach zahlreichen positiven Testergebnissen der Verkauf von orangefarbenen Petunien untersagt. Für Deutschland steht ein generelles Verbot noch aus.