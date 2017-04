Großbrand in Hamburger Gärtnerei

70 Einsatzkräfte kämpften fast sieben Stunden lang gegen die Flammen an. Foto: Pixabay

Großeinsatz für die Hamburger Feuerwehr: Im Stadtteil Altengamme stand in der Nacht zu Donnerstag die Lagerhalle einer Gärtnerei in hellen Flammen. Erschwert wurden die Löscharbeiten unter anderem durch explodierende Gasflaschen in dem brennenden Holzgebäude.